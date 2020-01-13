Adıyaman'da tefeci operasyonu - Son Dakika
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Adıyaman'da tefeci operasyonu

6 saat önce

Adıyaman'da polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

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Adıyaman'da polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonda S.F, Y.A, A.B, H.G. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.F. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Y.A, A.B. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan H.G'nin çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaydının olduğu ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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