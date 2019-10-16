Adıyaman'da tefeci operasyonu 2 gözaltı
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Adıyaman'da, tefecilere yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
Adıyaman'da, tefecilere yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, A.A. ve İ.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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