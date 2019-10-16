Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da tefeci operasyonu 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da tefeci operasyonu 2 gözaltı

Adıyaman'da tefeci operasyonu 2 gözaltı

2 saat önce

Adıyaman'da, tefecilere yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, tefecilere yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, A.A. ve İ.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman'da tefeci operasyonu 2 gözaltı

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
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