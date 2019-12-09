Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 tutuklama
6 saat önce
ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:55 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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