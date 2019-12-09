Adıyaman'da tefeci operasyonu: 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.