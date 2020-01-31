Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
6 saat önce
ADIYAMAN' da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:17 Kaynak: DHA
ADIYAMAN' da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, A.K., Ş.Y.A. ve A.Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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