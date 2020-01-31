Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN' da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN' da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, A.K., Ş.Y.A. ve A.Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:17 Kaynak: DHA
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