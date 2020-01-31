Adıyaman'da tefeci operasyonu 3 gözaltı - Son Dakika
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Adıyaman'da tefeci operasyonu 3 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltıADIYAMAN? da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN? da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, A.K., Ş.Y.A. ve A.Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman'da tefeci operasyonu 3 gözaltı

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
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