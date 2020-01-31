Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2) - Son Dakika

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)

6 saat önce

2 KİŞİ TUTUKLANDI?Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve Ş.Y.A. tutuklanırken A.Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2), System.String[]

2 KİŞİ TUTUKLANDI

?Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve Ş.Y.A. tutuklanırken A.Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:57 Kaynak: DHA
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