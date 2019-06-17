Adıyaman'da tefeci operasyonuna 1 tutuklama
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ADIYAMAN'da gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, tefecilik yaptıkları belirlenen C.A., H.B. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada da çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen C.A. tutuklanırken, H.B. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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