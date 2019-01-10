Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Tefeci Operasyonunda 3 Tutuklama

Adıyaman'da Tefeci Operasyonunda 3 Tutuklama

1 saat önce

ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da Tefeci Operasyonunda 3 Tutuklama, System.String[]
ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilere yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan ev ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, tapu, ruhsatsız tabanca ve suç unsuru doküman ele geçirildi. Operasyonda polis, İ.H.D, M.C.D ve O.G.D'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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