Adıyaman'da Tefeci Operasyonunda 3 Tutuklama

ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilere yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan ev ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, tapu, ruhsatsız tabanca ve suç unsuru doküman ele geçirildi. Operasyonda polis, İ.H.D, M.C.D ve O.G.D'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Adıyaman

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi

Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı