Adıyaman'da tefecilik operasyonu
2 saat önce
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda göz altına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda göz altına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiyi göre, KOM Şube Müdürlüğümüzün tefecilik suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, C.A., H. B. ve Y.A. isimli şahısların iştirak halinde tefecilik suçunu işledikleri dair elde bulunan deliller neticesinde gözaltına alındı.
KOM Şube Müdürlüğünde yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan C.A. tutuklanırken, H.B. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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