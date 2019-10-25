Adıyaman'da tefecilik operasyonu
15 dakika önce
Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:06 Kaynak: AA
Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen S.İ'nin kent merkezindeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda çek, senet ve belge ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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