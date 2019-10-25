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Adıyaman'da tefecilik operasyonu

15 dakika önce

Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da tefecilik operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen S.İ'nin kent merkezindeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda çek, senet ve belge ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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