Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele ekipleri tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde kişilere faiz karşılığında para verdikleri tespit edilen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda çek, senet ve bazı dökümanlar ele geçirildi. Konuyla alakalı olarak A.A., İ.D., yakalanarak gözaltına alınırken M.S.A., isimli şahsın ise başka bir olaydan cezaevine girdiği ortaya çıktı. Şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN