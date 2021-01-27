Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Adıyaman, Malatya , Kahta , Besni , Gölbaşı , Pazarcık, Doğanşehir , Bozova ve Hilvan ilçelerinde 41 kişiyi tefecilik yaparak mağdur ettiği bilgisi aldı.

Adıyaman 'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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