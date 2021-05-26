Adıyaman'da tefecilik operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi aldı.

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