Adıyaman'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da POS cihazı aracılığıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da POS cihazı aracılığıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı ileri sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada, 9 kişinin herhangi bir mal veya hizmet almadan, cep telefonu satışı yapan bir iş yerindeki POS cihazından yüzde 4-5 faiz karşılığında kredi kartlarıyla çekim yaptırdığı belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda POS cihazı aracılığıyla tefecilik yaptığı iddiasıyla M.K, S.Ö. ve Z.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve S.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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