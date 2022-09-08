Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

08.09.2022 23:08
Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da tek katlı bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Adıyaman'da tek katlı bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Karapınar Mahallesi'nde A.E'ye ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken, mermilerin evin duvarlarına isabet ettiği belirlendi.

Saldırı sonrası bölgeden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Gözü dönen genç annesini bıçaklayıp babasını dövdü! Gözü dönen genç annesini bıçaklayıp babasını dövdü! Adıyaman haber | Adıyaman'da 1 kişinin yaralandığı tekmeli yumruklu kavga kamerada Adıyaman haber | Adıyaman'da 1 kişinin yaralandığı tekmeli yumruklu kavga kamerada
Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat
22:23 Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
22:05 Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! İskoç ekibi Hearts'ı farklı geçti
21:42 Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi
21:34 İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz
21:19 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı
21:18 Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 sene önce tahta çıktığı anlara ait görüntüler
21:04 Hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le ilgili tüm detaylar...
20:59 Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi
20:57 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 23:08:39. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement