ADIYAMAN'DA TEK KATLI EV YANDI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA TEK KATLI EV YANDI

08.03.2022 15:36

ADIYAMAN'da, tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADIYAMAN'da, tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev, kullanılamaz hale geldi.

İmamağa Mahallesi'nde, Hüseyin Yener'e ait olan tek katlı evde, öğleden sonra yangın başladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, ekipler de çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

ADIYAMAN'DA TEK KATLI EV YANDI
ADIYAMAN'DA TEK KATLI EV YANDI
ADIYAMAN'DA TEK KATLI EV YANDI
ADIYAMAN'DA TEK KATLI EV YANDI

YORUMLAR
500
Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ HAMİLE 3 KADIN İLE ÇOCUK KURTARILDI YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ HAMİLE 3 KADIN İLE ÇOCUK KURTARILDI

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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