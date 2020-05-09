Adıyaman'da tek katlı evin çatısı çöktü - Son Dakika

ADIYAMAN'da, etkili olan sağanak nedeni ile toprak evin bir odasının çatısı çöktü. Yaralananın olmadığı olayda evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra etkisini artıran yağışa dayanamayan Kayalık Mahallesi'ndeki Aktaş ailesinin yaşadığı toprak evin bir odasının çatısı çöktü. Yıldız Aktaş ve 3 çocuğunun yaşadığı evde yaralanan olmazken enkaz altında kalan eşyalar kullanılmaz hale geldi. Çökmenin oğlunun odada yattığı sırada olduğunu söyleyen Yıldız Aktaş, "En büyük oğlum bu odada yatıyordu. Küçük oğlum ise yanımda yatıyordu. Bir anda bomba gibi deprem oluyor gibi bir ses duydum içeri girdiğimde evin çöktüğünü gördüm. Hiçbir gelirimiz yok. Allah ev sahibimizden razı olsun bize geçici olarak bir göz odasını verdi. Şu anda orada kalıyoruz. Hayır sever insanlardan rica ediyorum başımızı sokacağımız bir evde kalmak istiyoruz. Yardımcı olursa sevinirim" dedi.