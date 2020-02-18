Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika
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Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangın

6 saat önce

ADIYAMAN'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangın, System.String[]

ADIYAMAN'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangından yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın, öğleden sonra Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasının havalandırma bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar meydana gelirken, ekipler çıkış sebebini araştırıyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
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