Adıyaman'da tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Adıyaman'da tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

12.09.2022 00:28
Adıyaman'da tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

Adıyaman'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken 3 işçi dumandan etkilendi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adıyaman'da tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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