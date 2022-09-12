Organize Sanayi Bölgesi 'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

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