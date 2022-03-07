Adıyaman'da televizyon çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da bir evden televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Malazgirt Mahallesi'ndeki bir evden televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.