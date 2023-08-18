Adıyaman'da dinamit paniği! Evlerin duvarları çatladı, deprem oldu zanneden 3 kişi fenalık geçirdi

Adıyaman'ın Karadağ mevkiinde temel kazıları için patlatılan dinamit, deprem etkisi yaptı. Bazı binaların duvarları çatladı, camları kırıldı. Patlama yapılan bölgedeki Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 3 kadın fenalaşırken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

PANİK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Karadağ bölgesinde konutların yapımı için yapılan temel kazılarında müteahhit firma patlayıcı kullandı. Temel kazılarında patlatılan dinamit korkuya neden oldu. Patlatma binalarda sarsıntıya neden oldu. Patlatma esnasında binalarda yaşanan sarsıntı ve vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

BÜYÜK BİR TOZ BULUTU YÜKSELDİ

Şehir merkezinin tamamında hissedilen dinamit patlatmasının ardından büyük bir toz bulutu yükseldi. Adıyaman'ın Kayalık, Fatih, Cumhuriyet, Malazgirt ve Turgutreis mahallelerinde evlerinde hasar oluşan yada camları kırılan vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

PATLAMA YAPILAN BÖLGEDEKİ 3 KADIN FENALAŞTI

Polis ekipleri aldıkları ihbarlar neticesinde evlerde incelemede bulunarak, vatandaşları müracaat etmeleri üzerine polis merkezlerine yönlendirdi. Patlama yapılan bölgeye yakın olan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 3 kadın fenalaştı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE SESLENDİ

Evlerinde hasar olan vatandaşlar, deprem olduğunu sandıklarını, kendilerini dışarı attıklarını belirterek, yetkililerin patlatma öncesinde bölgede yaşayan vatandaşlara bilgi verilmesini istedi.