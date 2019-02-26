Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Temizlik Seferberliği

Adıyaman'da Temizlik Seferberliği

14 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Temizlik Seferberliği, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

Şehir merkezi ve muhtelif noktalarda temizlik faaliyetlerini sürdüren ekipler, ara sokaklara, duvarlara ve duraklara yapıştırılan ilanlardan yerinden söküp, temizlerken, sokak, konteyner ve diğer temizlik çalışmalarına da ara vermeden devam etti. İlk olarak il merkezi genelindeki ara sokaklara giren temizlik işleri ekipleri, mahalle aralarındaki çöpleri topladı. Daha sonra buharlı yıkama aracı ile şehir merkezindeki duvar, direk, otobüs durağı ve elektrik trafolarının üzerine yapıştırılan ilan, reklamları temizleyen temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki kötü görüntüyü ortadan kaldırdı.

Şehrin işlek noktalarında ve kurum binaları ile okulların bahçelerinde de çalışmalarını yürüten ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte cadde ve sokakları yıkadı. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

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