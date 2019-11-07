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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da terör operasyonu

Adıyaman'da terör operasyonu

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör operasyonu, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik Kayseri Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman kent merkezinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda N.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. N.Y. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. N.Y.'nin emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
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