Adıyaman'da terör operasyonu: 7 gözaltı
38 dakika önce
Adıyaman'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:15 Kaynak: AA
'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Heyet Tahrir Şam
terör örgütüne eleman kazandırıldığı ve lojistik destek sağlandığı yönünde bilgi üzerine çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir dernek binasına düzenlenen operasyonda söz konusu derneğin başkanı olduğu öğrenilen A.Ş'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
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