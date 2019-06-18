Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da terör operasyonu: 7 gözaltı
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Adıyaman'da terör operasyonu: 7 gözaltı

38 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Heyet Tahrir Şam terör örgütüne eleman kazandırıldığı ve lojistik destek sağlandığı yönünde bilgi üzerine çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir dernek binasına düzenlenen operasyonda söz konusu derneğin başkanı olduğu öğrenilen A.Ş'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:15 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
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