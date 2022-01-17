Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüte finans desteği sağladığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye olduğu ve örgüte finans desteği sağladığı iddia edilen M.R. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.