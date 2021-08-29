Adıyaman'da terör operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, yardım ve finans sağlayan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, yardım ve finans desteği sağlayan şahıslara yönelik kent merkezinde ve Çelikhan ilçesinde M.A. ve H.T. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda M.A. ve H.T., gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN