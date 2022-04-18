Adıyaman'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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