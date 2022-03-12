Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla H.G'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika