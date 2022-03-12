Terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

12.03.2022 12:12

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla H.G'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 1 GÖZALTI ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 1 GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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