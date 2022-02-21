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Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

21.02.2022 20:21
Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri, PKK'ya üye olduğu iddiasıyla D.P ile İ.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.P. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Jandarma, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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