Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

14.03.2022 22:49

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce belirlenen adreslere 7 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan H.G ile M.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, H.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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