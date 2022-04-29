Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika