Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle salıverildi

29.04.2022 14:50
Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle salıverildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika


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