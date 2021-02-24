Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Suriye uyruklu F.U. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika