Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:23 - Kaynak: AA
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