Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2017'de Akçalı köyünde etkisiz hale getirilen terörist Kemal Bal'ınn kardeşi Mehmet Bal, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte, 10 Aralık'ta jandarma ekiplerince, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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