Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

03.03.2022 17:50
Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce belirlenen adrese dün düzenlenen operasyonda yakalanan D.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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