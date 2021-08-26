Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olma iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, Ali K'nin, örgüte destek sağladığı, 2015 yılında yapımı devam eden Koçali baraj şantiyesindeki iş makinalarının yakılmasını planladığı, Çelikhan ilçesinde çadır kurma olaylarını gerçekleştirdiği ve öldürülen PKK mensubu Bezar kod adlı Abuzer Arıca'ya evinde yemek verdiği tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika