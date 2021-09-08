Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, E.A. ile N.Ç'nin örgüte üye oldukları ve finansman desteği sağladıkları tespit edildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

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