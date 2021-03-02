Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA
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