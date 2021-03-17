Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen bir kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Adıyaman 'da terör örgütü PKK 'ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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