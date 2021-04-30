Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, örgüte finansman sağladığı tespit edilen B.K'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan B.K. Adıyaman'a getirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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