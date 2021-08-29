Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma kapsamında örgüte finansman sağladıkları öne sürülen M.A. ile H.T'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.