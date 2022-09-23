"En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?" anketi! Sürpriz isim, İmamoğlu ve Yavaş'ı geçti

Kaynak: AA

Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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