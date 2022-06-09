Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan bir kişi tutuklandı

09.06.2022 18:45
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan bir kişi tutuklandı

Adıyaman'da PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte finansman sağladığı öne sürülen H.R'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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