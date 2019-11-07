Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla bir kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla bir kişi yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla bir kişi yakalandı

7 saat önce

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla bir kişi yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan bir zanlının Adıyaman'da olduğu bilgisi alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen N.Y. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.

Adıyaman, Kayseri, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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