Adıyaman'da terör örgütü üyesi 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Operasyonda gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların örgüt mensuplarıyla görüştüğü iddia ediliyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile Adıyaman merkezde E.E. ve Y.B., merkeze bağlı Gökçay köyünden M.B., Çatalağaç köyünden Ş.M.Y. isimli şahısların adreslerine operasyon düzenlendi.

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