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Adıyaman'da terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

21.02.2022 20:34
Adıyaman'da terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen İmam A. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. İmam A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika


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