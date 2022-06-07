Adıyaman'da terör örgütüne ait silah ve gıda maddeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da terör örgütüne ait silah ve gıda maddeleri ele geçirildi

07.06.2022 16:21
Adıyaman'da terör örgütüne ait silah ve gıda maddeleri ele geçirildi

Adıyaman'da kayalıklar arasına gizlenmiş ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve gıda maddeleri ele geçirildi.

Adıyaman'da kayalıklar arasına gizlenmiş ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve gıda maddeleri ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda elde edilen bilgi ve belgeler ışığında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen arama tarama faaliyetinde, kırsal alanda kayalıklar arasında gizlenmiş halde olan ve 2016/2017 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen kaleşnikof silah ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet seri numarası bulunmayan AK-47 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet AK-47 kaleşnikof marka silaha ait şarjör, 120 adet 7,62X39 AK-47 kaleşnikof marka silaha ait fişek, 18 adet büyük pil, 5 top 100 metrelik toplamda 500 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 350 kilogram gübre olduğu değerlendirilen beyaz renkli madde, 60 kilo toz şeker, 50 kilo bulgur, 40 kilo pirinç, 50 kilo makarna, 10 litre zeytinyağı, 8 litre ayçiçek yağı, 10 kilo siyah poşet içerisinde çay, 6 kilo krem çikolata, 12 kilo tuz, 10 ilo zeytin, 100 kilo un, 1 adet tencere, 5 kilo toz deterjan, 50 adet hazır çorba, 2 adet 12 kilogramlık boş mutfak tüpü, 5 adet 200 litrelik jelikan bidon, 3 adet 100 litrelik jelikan bidon, 4 adet M-16 şarjörü, 1 adet mont, 91 adet 5,56X45 mm M-16 silahına ait fişek yer aldı.

Ele geçirilen ve delil niteliği taşımayan malzemelerin Cumhuriyet Savcısının talimatıyla imha edildiği ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerek kırsalda gerekse merkezdeki soruşturmaların derinleştirildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da terör örgütüne ait silah ve gıda maddeleri ele geçirildi
Adıyaman'da terör örgütüne ait silah ve gıda maddeleri ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Adıyaman, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da terör örgütüne ait silah ve gıda maddeleri ele geçirildi - Son Dakika

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