Adıyaman'da terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da terör propagandasına 1 gözaltı
6 saat önce
ADIYAMAN'da, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan bir kişiyi belirledi. Ekipler daha sonra kimliği açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:10 Kaynak: DHA
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