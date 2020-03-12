Adıyaman'da tilkiye otomobil çarptı - Son Dakika

Adıyaman'da tilkiye otomobil çarptı

Adıyaman'da köprü üzerinde otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındı.

Adıyaman'da köprü üzerinde otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındı.

Olay, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü'nde meydana geldi. Kent merkezine kadar inen tilkiye köprü üzerinde otomobil çarptı. Yaralanan tilkiyi gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri yaralı köpeği alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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