Adıyaman'da tilkiye otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da tilkiye otomobil çarptı - Son Dakika

Adıyaman'da tilkiye otomobil çarptı

6 saat önce

Adıyaman'da köprü üzerinde otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındı.

Adıyaman'da tilkiye otomobil çarptı, System.String[]

Adıyaman'da köprü üzerinde otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındı.


Olay, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü'nde meydana geldi. Kent merkezine kadar inen tilkiye köprü üzerinde otomobil çarptı. Yaralanan tilkiyi gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri yaralı köpeği alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. - ADIYAMAN

Altınşehir, Adıyaman, Karaali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
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