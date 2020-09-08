Adıyaman'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İsmail Şanlı idaresindeki 34 JF 1060 plakalı tır, Çelikhan- Malatya yolunun 7'nci kilometresinde İlyas Zeytin'in kullandığı 02 AAZ 837 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:49 - Kaynak: AA
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